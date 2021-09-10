Ярославль, 10 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Плохо закрепленные в грузовике железнодорожные колесные пары вывалились на проезжую часть автомобильной дороги и спровоцировали ДТП в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Малютин Место происшествия

Авария случилась днем 10 сентября на улице Большая Федоровская в Красноперекопском районе Ярославля. Колесные пары покатились в сторону автомобиля «Хендай», как позже выяснилось, принадлежавшего дочери депутата муниципалитета Ярославля Алексея Малютина.

«Я сам на месте не был, со слов дочери — машина перевозила эти колёсные пары, и, видимо, были плохо закреплены. Пока она была в магазине, одна из этих колёсных пар прикатилась в задний бампер ее автомобиля. В машине никого не было, пострадал только бампер. Он под замену или под ремонт в любом случае», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Алексей Малютин.

Депутат добавил, что не планирует писать заявление в полицию, потому что все спорные вопросы были улажены на месте ДТП.