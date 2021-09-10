Киев, 10 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Представители украинской оппозиции обратились к делегации французского Сената с просьбой повлиять на украинскую власть для скорейшего достижения мира в Донбассе, так как вопрос мира волнует европейских политиков не меньше, чем украинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Об этом заявил 10 сентября политолог и общественный деятель Александр Потемкин в эфире телеканала «Первый независимый».

Эксперт уверен, что запрос на мир есть не только на Украине, так как в тлеющем конфликте в Донбассе угрозу видят и в ЕС, и в США. Поэтому неудивительно, что к лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку приезжают влиятельные зарубежные политики.

«Они устали от Порошенко, который обещал одно, а сделал другое. Зеленский уже два с половиной года, к сожалению, тоже ничего не делает, чтобы в Украине была стабильность, было развитие. А идет продолжение стандартной политики Украина — «анти-Россия». Она уже не актуальна в мире», — подчеркнул Потемкин.

По его мнению, Медведчук пока еще предлагает диалог действующей власти, но если он не будет услышан, политик будет вынужден обращаться к народу.

«Когда начались репрессии против оппозиции, против человека, который предлагает альтернативу ситуации, альтернативное развитие Украины, когда начался судебный процесс, Медведчук как юрист начал идти по законодательном пути. Но сейчас, к сожалению, этот путь в нашей стране тупиковый, в Украине наступила ситуация правового нигилизма. И он идет с диалогом к власти, а если власть его не услышит, как я думаю, следующий этап — это уже будет диалог с народом», — констатировал эксперт.

Кроме того, Потемкин отметил, что для диалога, который предлагает лидер ОПЗЖ, нужно понимать, о чем разговаривать и иметь какую-то общую платформу.

«Если Медведчук говорит — давайте искать пути, компромиссы, возможности, чтобы договариваться, чтобы не гибли граждане Украины, то у власти почему-то на повестке дня стоит вопрос, как правильно хоронить граждан Украины — это принципиальная разница. Как можно разговаривать, если власть видит только то, как можно нас похоронить: дешево или дорого с почестями или без почестей», — резюмировал общественный деятель.

ИА REGNUM напоминает, что 8−9 сентября в Киеве с официальным визитом находится делегация Сената Франции, которая заинтересовалась ситуацией со свободой слова и преследованием оппозиции на Украине. Также сенаторы уделили внимание вопросу урегулирования конфликта в Донбассе, которое по вине Киева в последнее время находится в замороженном состоянии.