Южно-Сахалинск, 10 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Представительство МИД РФ в Южно-Сахалинске высказало генконсулу Японии в островном регионе России Кадзухиро Куно официальную позицию о неуместности и безосновательности сообщения дипломата Адати Такааки на своей странице в Instagram об оккупации Россией Курил, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Российские дипломаты обратили на поступок сотрудника генконсульства Японии серьёзное внимание и проинформировали о нем центральный аппарат МИД.

Кадзухиро Куно был приглашен в представительство МИД РФ на Сахалине. В ходе встречи российские дипломаты, подчеркнули, что «южная часть Сахалина, ровно как и южные Курильские острова, являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации, включенной в состав нашей страны на законных основаниях по итогам Второй мировой войны в соответствии с имеющими обязательную юридическую силу для Токио соглашениями и договоренностями между союзными державами, а также Уставом ООН, который ратифицирован Японией».

Генконсула Японии на Сахалине призвали впредь не допускать подобных заявлений со стороны сотрудников его ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в День окончания Второй мировой войны, 3 сентября, на странице Адати Такааки, который является японским дипломатом на Сахалине, в Instagram появилось сообщение о том, что в Южно-Сахалинске «движение из-за парада годовщины Победы». Он написал, что в этот день«Советская армия завершила оккупацию Южно-Сахалинских и северных территорий (так в Японии называют российские южные Курилы)». Пользователи соцсетей потребовали выслать Адати Такааки из России в Японию в течение 24 часов дипломата.