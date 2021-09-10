Стокгольм, , 14:07 — REGNUM Партийному руководству «Шведских демократов», «Умеренных» и «Христианских демократов» следует объединить свои усилия для того, чтобы убедить своих избирателей согласиться на правительственное сотрудничество между партиями после следующих парламентских выборов в риксдаг. Об этом 10 сентября в интервью газете Svenska Dagbladet заявил лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон.

Правительство Королевства Швеция Tage Olsin

«Нелегко заставить избирателей «Шведских демократов» согласиться с тем, что мы должны тесно сотрудничать с Умеренными, у которых не так давно была власть в правительстве и которые, возможно, не были настолько популярны среди наших избирателей», — объяснил политик изданию.

На вопрос, какое место Окессон хотел бы занять в правом правительстве, он ответил, что намерен сидеть во главе стола, заняв кресло премьер-министра. По его мнению, «Шведские демократы» сегодня «дошли до такого уровня».