Москва, 10 сентября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Китайские туристы наряду с российскими смогут наблюдать за пусками на космодроме «Восточный» в Приамурье. Об этом гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал 10 сентября в Twitter.

Vostokdrom.ru Космодром «Восточный»

Один из пользователей спросил главу Роскосмоса о планах по строительству на космодроме туристической инфраструктуры. Она обязательно будет, ответил Рогозин.

«Как для наших, так и для жителей соседнего Китая (расстояние от Восточного до границы с КНР примерно 240 км)», — написал Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин пригласил в гости основателя компании SpaceXИлона Маска.

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