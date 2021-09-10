Калуга, 10 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 98 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 10 сентября. Днём ранее, 9 сентября, в регионе был зарегистрирован 101 случай.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 46 тыс. 28 человек, 42 тыс. 992 человека выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 629 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.