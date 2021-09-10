Оренбург, 10 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 340 новых заражений коронавирусом, что на три больше, чем днем ранее, сообщает 10 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Суточный тем прироста заболеваемости составил 0,48%, коэффициент распространения инфекции — 0,99%. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 70 535 носителей коронавирусом. На 100 тыс. населения приходится 3598,87 факта заболевания.

Выздоровели 58 775 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день лечение в больницах получают 2415 пациентов с COVID-19. Состояние 739 оренбуржцев медики оценивают как тяжелое.

Жертвами коронавирусной инфекции стали 1 676 человек. За последние сутки зафиксировано 14 летальных исходов.

Стоит отметить, летом в регионе возросла смертность по причине COVID. В конце августа побит «рекорд» суточной смертности. Максимальным показателем стало 14 летальных исходов. С 25 августа максимум был зафиксирован четыре раза.