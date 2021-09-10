Москва, 10 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В День города, 11 сентября, Московский Кремль будет закрыт для посетителей в связи с проведением государственного мероприятия, сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО) РФ.

Президентский дворец. Кремль. Москва

Также, согласно сообщению ФСО, в субботу, в день празднования 874-го дня рождения Москвы, не будут проводить церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 и 12 сентября в Москве состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню города.

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