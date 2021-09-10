Ставрополь, 10 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Ставропольском крае, по данным портала coronavirus-in.ru, в настоящее время проходят лечение от COVID-19 12 292 пациента. Из них в ковидных госпиталях лечатся около 2800 человек. Свободный коечный фонд составляет около 18%. Такие данные привел 10 сентября губернатор края Владимир Владимиров.

Admoblkaluga.ru Резервные койки

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«На сегодня в крае развернуто 3403 «ковидных» койки. Этого достаточно, чтобы предоставлять квалифицированную медицинскую помощь всем нуждающимся в ней. Свободными сейчас остаются почти 18% коек», — написал глава региона на своей странице в соцсети Instagram.

По данным федерального оперативного штаба, за прошедшие сутки в крае выявили еще 357 заразившихся коронавирусом. Общее число носителей инфекции достигло 78 791 человека. Из них сумели справиться с болезнью 63 959 человек, в том числе 187 — за прошедший день

Не удалось спасти врачам 2540 жителей края. За последние сутки скончался еще 21 человек.