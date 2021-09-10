Москва, 10 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Взрывы боеприпасов на военных складах в Жамбыльской области Казахстана не являются терактом. Об этом 10 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог Аслан Рубаев.

Unsplash Взрыв

«Версия теракта маловероятна. В таких случаях террористические группировки берут на себя ответственность», — заявил политолог.

Взрывы на складах боеприпасов скорее стали следствием ненадлежащего хранения или халатности, считает эксперт. Впрочем, не исключено, что они были инспирированы для того, чтобы скрыть хищения боеприпасов, сказал Рубаев.

Напомним, что на складе в воинской части в Жамбыльской области Казахстана начался пожар, за которым последовала детонация боеприпасов. В результате взрывов пострадало 90 человек, 16 человек погибли.