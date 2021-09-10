Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Футбольные матчи «Зенита» в сентябре пройдут с 30-процентной заполняемостью трибун. Об этом 10 сентября сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Дарья Драй ИА REGNUM Cтадион «Газпром арена»

«Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30% заполняемость «Газпром Арены» на матчах «Зенита» в сентябре», — написал Пиотровский в своём Telegram-канале.

При этом на стадион допустят только зрителей, у которых есть QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание.

В ближайшее время «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге с «Ахматом» (11 сентября) и «Крыльями Советов» (25 сентября) в рамках чемпионата России, а также со шведским «Мальмё» (29 сентября) в Лиге чемпионов.

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