Томск, 10 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области COVID-19 диагностировали у 96 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в Томской области выявлено 41 844 носителя коронавируса, выздоровели 35 355 человек. За прошедшие сутки в регионе коронавирус победили 49 человек.

Напомним, 9 сентября в Томской области выявили 93 носителя SARS-CoV-2.