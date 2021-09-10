Мурманск, 10 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области коронавирус выявили у 144 человек, большинство из них — жители областного центра.

Коронавирус

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе, в списке новых заболевших — 55 мурманчан, 18 жителей Кандалакшского района, 17 — Мончегорска. Всего на лечении с COVID-19 находятся 13 956 человек.

За последние сутки в регионе скончались восемь ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 1915.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в России выявили 18 341 носитель коронавируса.