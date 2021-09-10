Уфа, 10 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Сбежавшего из колонии-поселения осуждённого задержали в Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний по региону.

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Сообщается, что осужденный 1983 года рождения, который 8 сентября самовольно ушел из колонии-поселения в г. Мелеуз, был задержан в Советском районе г. Уфы.

«Отметим, что заветное желание осужденного, как можно скорее незаконно оказаться на свободе, во всех случаях оборачивается для них новым тюремным сроком, статья за побег (313 УК РФ) предусматривает до 4 лет лишения свободы. Кроме этого, материальные затраты на поиск и поимку возмещают сами осужденные, уголовно-исполнительная служба подает иск в суд с указанием причиненного материального ущерба», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии разыскивают сбежавшего из колонии-поселения осужденного.