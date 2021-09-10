Кишинёв, 10 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Молдавии Александр Муравский критически отозвался о работе депутатов парламента республики на заседании. Своими впечатлениями он поделился в соцсети Facebook.

Socialistii.md Парламент Молдавии

Муравский наблюдал за трансляцией во время обсуждения отчёта Национальной комиссии по финансовому рынку. По словам экс-премьер-министра, народные избранники в ходе длинных выступлений якобы приводили в пример несуществующие факты и нормы закона, а также назвали выдуманные показатели.

«Мне стало страшновато. Когда такая свора самовлюблённых, амбициозных, безграмотных, а в некотором смысле просто туповатых, не обладающих достаточным профессиональным и жизненным опытом существ, собираются в одно время в одном месте и получают власть, чтобы права качать, ничего хорошего эту страну не ждёт», — написал Муравский.

Напомним, в ходе досрочных выборов в парламент Молдавии, которые прошли в июле, большинство получила партия, основанная президентом республики Майей Санду, «Действие и солидарность».