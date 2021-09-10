Волгоград, 10 сентября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Вакцинация от гриппа началась в образовательных учреждениях Волгоградской области. Школьники и воспитанники детских садов получают четырёхвалентный препарат «Ультрикс Квадри», сообщает пресс-служба администрации региона.

Nikatv.ru Прививка от гриппа

В рамках сезонной иммунизации планируется привить от гриппа не менее 60% населения Волгоградской области. В школы и детские сады выезжают мобильные бригады медиков. Для детей и беременных женщин уже подготовлено 282 350 доз четырёхвалентной вакцины «Ультрикс Квадри», для взрослых — 350 830 доз препарата «Совигрипп».

С начала прививочной кампании защиту от гриппа получили 38 497 детей, а в целом провакцинирован уже 84 651 житель региона.