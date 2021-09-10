Варшава, 10 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. За последние сутки в Польше было зафиксировано 194 попытки незаконного пересечения границы республики с Белоруссией со стороны нелегальных мигрантов. Об этом сообщила 10 сентября пресс-служба Пограничной службы Польши.

REGNUM Мигранты

«Мы отмечаем стабильно высокое число попыток незаконно проникнуть на территорию Польши нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки с территории Белоруссии. Все попытки были пресечены, нелегалы пытаются бежать обратно, но некоторых задерживают пограничники. После прохождения всех необходимых процедур они будут отправлены в центр для иностранцев», — говорится в сообщении.

В общей сложности Пограничная служба Польши за последние 24 часа задержала трех нелегальных мигрантов. Все они оказались гражданами Афганистана.

«Остальные попытки нелегального пересечения границы были пресечены. С начала сентября было совершено почти 1300 таких попыток», — сказано в сообщении польской Погранслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.