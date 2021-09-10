Киев, 10 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский проводит смелую внешнюю политику, в результате которой страна вновь стала «активным игроком на мировой арене».

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Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая сегодня, 10 сентября, в Верховной раде.

Дипломат заявил, что Украина в настоящий момент прагматично продвигает свои интересы, остается преданным европейской и евроатлантической интеграции, создает новые альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности.

По словам Кулебы, только в последнее время Украина сделала два сигнала миру, что она снова в игре — саммит «Крымская платформа» и визит президента Зеленского в США.

«Мы не просители, не жертвы, не бедные родственники. Украина — не жертва, Украина — это спаситель», — сказал глава МИД.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Кулебапризвал Россию «прекратить демонстрировать мелочность» и «показать свою крутизну на уровне межгосударственных отношений».