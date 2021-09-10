Пафос, Кипр, 10 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Мужчину, которого в России разыскивают за мошенничество, задержали в международном аэропорту города Пафос власти Кипра. Об этом 10 сентября сообщает кипрская полиция.

banspy Задержание

«Вчера вечером (9 сентября — ред.) незадолго до 21:00 (совпадает с мск) вылетевший из другой страны 59-летний мужчина прибыл в аэропорт Пафоса, где сотрудники полиции обнаружили, что он разыскивается российскими властями. Затем власти республики выписали ордер на его временный арест, на основании которого он был взят под стражу сотрудниками Отдела по расследованию преступлений провинции Пафос», — говорится в сообщении.

Также добавляется, что 10 сентября задержанного, имя и гражданство которого не сообщаются, доставят «в окружной суд Пафоса для начала процесса экстрадиции в Россию».

При этом отмечается, что мужчина был объявлен российскими властями в розыск еще осенью 2012 года и его обвиняют в том, что мошенническим путем перевел в России на банковский счет зарегистрированной им компании 57,63 млн рублей со счета другого предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что телефонные мошенники стали действовать новым способом, представляясь сотрудниками портала «Госуслуги».