Москва, 10 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Роспатент поддержал инициативу Торгово-промышленной палаты о внесении правок в федеральный закон о товарных знаках. Об этом заявил вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Подписание законопроекта

«В настоящее время отработаны и внедрены эффективные механизмы в сфере защиты прав на товарные знаки при их незаконном использовании в доменных именах, в том числе процедуры дальнейшей передачи доменного имени законному правообладателю в соответствии с положением «О процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах», — сказал Фатеев.

Несмотря на это, по его словам, данное регулирование не распространяется на случаи незаконного использования товарных знаков непосредственно на интернет-сайтах: «Тем временем, с существенным смещением объемов продаж в онлайн, растёт и оборот контрафактной продукции при нарушении прав легальных правообладателей».

Торгово-промышленная палата Российской Федерации совместно с экспертами Совета Палаты по развитию электронной коммерции с целью распространения защиты прав правообладателей на товарные знаки и знаки обслуживания в этой сфере выступили с инициативой внести ряд соответствующих поправок в Федеральный закон «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ и Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В частности, данные поправки позволят применять механизмы блокировки ресурсов, с незаконно размещенной на них информацией, подтвердившие свою эффективность с принятием Федерального закона от 02.07.2013 N 187-ФЗ, регламентировавшего порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав и в отношении товарных знаков и знаков обслуживания.

Фатеев подчеркнул, что ТПП РФ обратилась к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) с предложением поддержать инициативу о внесении правок в ФЗ о товарных знаках и получила поддержку. По мнению представителей Федеральной службы по интеллектуальной собственности, внесение изменений в действующее законодательство, предусматривающих указанные предложения, является важным шагом для усовершенствования защиты интеллектуальных прав.

Кроме того, Федеральной службой по интеллектуальной собственности было предложено распространить предлагаемые поправки на такие объекты интеллектуальных прав как географические указания и наименования мест происхождения товаров, которые так же, как и товарные знаки, являются средствами индивидуализации товаров.