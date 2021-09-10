Нижний Новгород, 10 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. «Группа ГАЗ» нашла решение вопроса с дефицитом компонентов, которое бы не приводило к приостановке производства. Об этом 10 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя группы.

Иван Шилов ИА REGNUM Автопром

По словам представителя компании, предприятие «ГАЗ» на протяжении нескольких недель не получают автомобильных компонентов, в которых используется радиоэлектроника.

Он отметил, что найденное решение позволило не приостанавливать конвейеры и после получения недостающей детали отдавать автомобиль на продажу.

«Автомобиль проходит производственную цепочку и остается на заводской площадке без недостающей детали, а когда комплектующие придут, мы вернем его в технологический процесс и завершим его производство», — сказал представитель компании.

Ранее АвтоВАЗ неоднократно приостанавливал производство на своих предприятиях. Приостановка производства была связана с продолжающимся дефицитом электронных компонентов Bosh.

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