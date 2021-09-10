«Группа ГАЗ» нашла способ, как справиться с дефицитом компонентов
Нижний Новгород, 10 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. «Группа ГАЗ» нашла решение вопроса с дефицитом компонентов, которое бы не приводило к приостановке производства. Об этом 10 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя группы.
По словам представителя компании, предприятие «ГАЗ» на протяжении нескольких недель не получают автомобильных компонентов, в которых используется радиоэлектроника.
Он отметил, что найденное решение позволило не приостанавливать конвейеры и после получения недостающей детали отдавать автомобиль на продажу.
«Автомобиль проходит производственную цепочку и остается на заводской площадке без недостающей детали, а когда комплектующие придут, мы вернем его в технологический процесс и завершим его производство», — сказал представитель компании.
Ранее АвтоВАЗ неоднократно приостанавливал производство на своих предприятиях. Приостановка производства была связана с продолжающимся дефицитом электронных компонентов Bosh.
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