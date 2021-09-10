Москва, 10 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Число жителей России, желающих вступить в официальный брак и жить в семье, за четыре года снизилось на 7% — с 78% в 2017 году до 71% в 2021 году. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

FrankWinkler Свадьба

Каждый десятый опрошенный (10%) предпочитает жить в гражданском браке предпочитает жить каждый десятый (10%). Не хотят вступать в брак и желают жить в одиночестве 11% граждан.

Те, кто выступают за институт брака, считают, что основным кормильцем в семье должен быть мужчина, 35% считают, а обеспечивать семью должны и мужчина, и женщина в равной степени.

Мужчины должны оберегать и обеспечивать свою семью (18%), быть защитником (8%), а обязанность женщины — беречь семейный очаг (32%), воспитывать детей (21%), вести домашнее хозяйство (17%),

Опросы проведены 14 февраля, 18 мая, 25 июня и 3 июля 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в наше время наиболее правильно вступить в брак и жить в семье, считает большинство жителей России (71%).

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