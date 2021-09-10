Киев, , 13:47 — REGNUM Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о противодействии дискриминации по признакам пола в рекламе.

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За соответствующую инициативу на пленарном заседании 10 сентября проголосовали 307 народных депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно тексту инициативы, будет запрещена реклама, которая содержит утверждение и/или изображения об интеллектуальном, физическом, социальном или ином виде преимущества одного пола над другим; а также утверждения о стереотипности роли мужчины и женщины, или унижает достоинство человека по признаку пола.

За нарушения этих норм прописаны штрафы. В частности, повторное нарушение в течение года наказывается штрафом в тридцатикратном размере стоимости распространенной рекламы.

В ходе обсуждения депутаты отмечали, что каждый год в ответственные органы подается более 500 жалоб на сексизм в рекламе.

В первом чтении законопроект о борьбе с сексизмом и дискриминацией в рекламе Рада приняла в марте этого года, тогда за инициативу высказались 266 депутатов.