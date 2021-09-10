Киев, 10 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Власти Украины продолжат выступать против начала эксплуатации «Северного потока — 2», несмотря на завершение его строительства. Об этом 10 сентября заявил пресс-секретарь офиса президента страны Сергей Никифоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Президент [Украины Владимир Зеленский] всегда подчеркивал, что Украина будет противостоять этому российскому политическому проекту до его завершения, после него и даже после начала поставок газа», — цитирует его агентство France Press.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях была осуществлена сварка последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Утром 10 сентября российская компания «Газпром» сообщила о завершении строительства газопровода. Представители компании подтвердили, что первые поставки газа по газопроводу «СП-2» на европейский рынок могут быть осуществлены до конца 2021 года.

Читайте также: В Кремле рассказали, что влияет на сроки запуска «Северного потока — 2»