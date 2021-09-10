В Южной Осетии выявили ещё более 20 случаев заражения коронавирусом
Цхинвал, 10 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 118 тестов на коронавирус, из которых 27 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 10 сентября сообщила агентству «Рес».
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За время пандемии в республике выявили 5218 носителя SARS-CoV-2, из них 4512 выздоровели, в том числе 30 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 706 носителей коронавируса.
8 сентября в Южной Осетии сообщили о 39 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате проведения 172 тестов. 60 человек за сутки были признаны выздоровевшими.
Стоит отметить, что в Южной Осетии за время пандемии провели 34 375 исследований на коронавирус.