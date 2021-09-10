Саратов, 10 сентября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Саратове от бродячих собак пострадала женщина. О происшествии стало известно из средств массовой информации. Организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Tololo.ru Бродячие собаки

По данным, размещенным в СМИ, учитель одного из образовательных учреждений Саратова 4 сентября около 07:00 направлялась на работу. Недалеко от лицея №62 на улице Чапаева на нее набросилась стая бродячих собак, покусав женщине ноги. Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение и была госпитализирована.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове 1 апреля на женщину и ее детей напала собака.

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