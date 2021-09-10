Кострома, 10 сентября, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Водителей в Костромской области призывают снижать скоростной режим и быть внимательными на дорогах из-за гона лосей. Об этом сообщает департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

ГИБДД по Костромской области Последствия от наезда на лося

Опасный период, в течение которого животные демонстрируют агрессивное и иррациональное поведение, продлится до середины октября. Лоси могут выбегать на дороги, бросаться на машины при резком гудке или ослепляющем свете фар.

Столкновение с взрослой особью может быть фатальным не только для животного, но и для людей, находящихся в транспорте. Вес взрослого лося достигает 250−300 килограмм.

Специалисты сформулировали ряд рекомендаций для водителей:

— при передвижении по дороге, проходящей через лесополосу, необходимо снижать скорость

— заметив на обочине или дороге животное нужно медленно остановиться и включить аварийную сигнализацию, моргать фарами и давить на клаксон не нужно

— в тёмное время суток необходимо переключаться на «дальний» свет при движении вне населенных пунктов и отсутствии встречного транспорта

— пропустив одно животное на дороге, следует немного подождать — зачастую лоси передвигаются группами

В прошлом году в Костромской области значительно выросло количество ДТП с лосями. Специалисты связывают это с увеличением численности животных во всех регионах России и лесными пожарами. За период 2020 года было зарегистрировано 53 таких аварии (в 2019 году 29). В них пострадали 19 человек. С начала 2021 года в ДТП с лосями попали 3 автомобиля, 4 человека получили ранения. Наиболее часто столкновения автомобилей с животными происходят на направлениях Кострома-Волгореченск и Кострома-Судиславль.