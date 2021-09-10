Рязань, 10 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Незаконное огнестрельное оружие изъяли полицейские у 37-летнего жителя села Воейково в Милославском районе Рязанской области. Экспертиза установила, что из газового пистолета были произведены выстрелы пулями, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Sinodov Газовый пистолет

Оперативникам уголовного розыска поступила информация, что у местного жителя в гараже среди инструментов находится пистолет. Полицейские обнаружили коробку с оружием, эксперты установили — кто-то механически доработал газовый пистолет в боевой и из него можно стрелять пулями калибра 4,5 мм. Более того, из оружия недавно стреляли.

В отношении жителя села возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают происхождение пистолета и личность того, кто произвёл незаконную доработку оружия.