Село Алыгджер, Иркутская область, 10 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Приангарье наблюдается повышенная сейсмическая активность. По данным Байкальского филиала геофизической Службы, сегодня, 10 сентября, эпицентр землетрясения сила которого составила 3,5 балла, находился в 75 км от села Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области.

Zeml.info Землетрясение

Напомним, это землетрясение — уже третье за последнюю неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября землетрясение интенсивностью 6,4 балла было зафиксировано в Нижнеудинском районе Иркутской области.

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Уже на следущий день в Иркутской области почувствовали толчки земной коры, эпицентр которых находился в 99 километрах от населённого пункта Орлик в Бурятии (4,3 магнитуд).

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