Красное Село, Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. На юго-западной оконечности Петербурга запущено рабочее движение по реконструированному Лиговскому путепроводу и открыто движение по транспортному обходу Красного Села. Это должно значительно улучшить коммуникации как для местных жителей, так и для транзитного транспорта, следующего на запад Ленинградской области и в сторону Эстонии.

Gov.spb.ru Лиговский путепровод (эскиз перед реконструкцией)

В ходе реконструкции путепровода, построенного в 1950—1970 годах, расширена проезжая часть, созданы боковые проезды, ливневая канализация с очистными сооружениями, проведена модернизация наружного освещения, установлены светофоры на пешеходных переходах. До конца текущего года будет закончено благоустройство, установлены шумозащитные экраны, заменены окна в жилых домах рядом с автотрассой.

«Теперь по этому участку будет удобнее ездить, как и по федеральной трассе «Нарва» в целом», — отметил губернатор Александр Беглов после открытия движения по Лиговскому путепроводу.

В ходе сооружения второго этапа транспортного обхода Красного Села открыто движение по Ивангородскому проспекту, это выведет транзитный поток автотранспорта из центра Красного Села в направлении Кингисеппа и далее на Ивангород и Нарву, увеличит пропускную способность федеральной трассы «Нарва». Запуск обхода разгрузит центральный проспект Ленина в Красном Селе, улучшив дорожную обстановку в этом пригороде Петербурга.

Протяженность обхода составила почти 8 км, по две полосы в каждом направлении. Построена новая развязка на пересечении с проспектом Ленина, реконструированы или построены инженерные сети, современное освещение, ливневая канализация и очистные сооружения.

Как сообщают в Смольном, до конца 2021 года в Красном Селе планируется сдать в эксплуатацию путепровод на улице Свободы. Также планируется расширение Кингисеппского шоссе, чтобы улучшить связь федеральной трассы «Нарва» с улично-дорожной сетью города.

«Город последовательно решает транспортные проблемы Красносельского района. От этого зависит комфорт его жителей и транспортная доступность всего юго-запада Петербурга», — сказал губернатор Александр Беглов.