Астрахань, 10 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В шестой раз Астраханская область стала площадкой для общения и обмена опытом в профессиональном медиасообществе стран Прикаспия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в 2021 году тема Каспийского медиафорума — «Туризм и этнокультурные коммуникации в медиапространстве». Мероприятие собрало более 300 участников из стран Каспийской пятёрки — России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.

AnastassiyaL Берег Каспия

«Мы уверены, что туризм в Астраханской области может и должен стать ведущей отраслью экономики. Так, например, одним из приоритетных и привлекательных для инвесторов направлений может стать морской круизный туризм. Многим хорошо известны знаменитые круизы по Волге, которые были очень популярны в советские годы. Сегодня они вновь востребованы. Ежегодно на теплоходах в Астрахань прибывает около 12-ти тысяч туристов из разных городов России. Поэтому, мы хотим и дальше развивать сферу круизного судоходства, не ограниваясь лишь речными маршрутами. Тем более, что удобное расположение региона — отличная возможность для организации транскаспийских путешествий», — отметил губернатор Игорь Бабушкин, приветствуя участников форума.

На астраханской верфи возводится круизный лайнер «Петр Великий». Планируется, что судно будет курсировать по Волге и Каспию, доставляя туристов к берегам соседних государств. Появятся дополнительные возможности для комфортабельного отдыха. На новый уровень выйдут богатые исторические и этнокультурные связи Каспийской пятерки.

Важнейшие приоритеты Концепции приграничного сотрудничества, утверждённой правительством России в 2020 году — это укрепление связей между приграничными территориями России и сопредельных стран, содействие экономическим и гуманитарным контактам, развитие инфраструктуры. Для их реализации в Астраханской области планируется создание Прикаспийского культурно-образовательного кластера. Подобные проекты уже реализуются в четырех российских регионах, причем астраханское правительство планирует сделать проект международным. В результате регион сможет стать крупнейшим центром развития гуманитарных связей, закрепив за собой статус приоритетной геостратегической территории.

Основная программа Каспийского медиафорума началась 10 сентября сразу с трёх дискуссионных площадок. Журналисты и блогеры, студенты, представители бизнеса, власти, общественных организаций обсудили актуальные вопросы современных масс-медиа.

Слушателям дискуссионной панели «Трэвэл-журналистика в цифровую эпоху» эксперты из Азербайджана, Казахстана и России рассказали секреты успешной работы в социальных сетях — основном драйвере развития регионального туризма. Наметили общие для Каспийского региона темы, которые способствуют популяризации туризма: история, экология, лечебно-оздоровительный и сельский виды отдыха. Участники площадки «Check-in в культурном медиа пространстве» детально обсуждали блогерство, которое становится все популярнее, искали точки соприкосновения стран и регионов Прикаспия, учились работать в популярных соцсетях Tik Tok и Инстаграм. На площадке «Просветительские медиапроекты в новой системе информационных коммуникаций» эксперты вместе со слушателями выясняли, как сплотить коллектив редакции, какие навыки необходимы современным журналистам, как находить контакт с представителями национальных обществ и организаций.