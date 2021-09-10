В Астрахани начал работу Каспийский медиафорум
Астрахань, 10 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В шестой раз Астраханская область стала площадкой для общения и обмена опытом в профессиональном медиасообществе стран Прикаспия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, в 2021 году тема Каспийского медиафорума — «Туризм и этнокультурные коммуникации в медиапространстве». Мероприятие собрало более 300 участников из стран Каспийской пятёрки — России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.
На астраханской верфи возводится круизный лайнер «Петр Великий». Планируется, что судно будет курсировать по Волге и Каспию, доставляя туристов к берегам соседних государств. Появятся дополнительные возможности для комфортабельного отдыха. На новый уровень выйдут богатые исторические и этнокультурные связи Каспийской пятерки.
Важнейшие приоритеты Концепции приграничного сотрудничества, утверждённой правительством России в 2020 году — это укрепление связей между приграничными территориями России и сопредельных стран, содействие экономическим и гуманитарным контактам, развитие инфраструктуры. Для их реализации в Астраханской области планируется создание Прикаспийского культурно-образовательного кластера. Подобные проекты уже реализуются в четырех российских регионах, причем астраханское правительство планирует сделать проект международным. В результате регион сможет стать крупнейшим центром развития гуманитарных связей, закрепив за собой статус приоритетной геостратегической территории.
Основная программа Каспийского медиафорума началась 10 сентября сразу с трёх дискуссионных площадок. Журналисты и блогеры, студенты, представители бизнеса, власти, общественных организаций обсудили актуальные вопросы современных масс-медиа.
Слушателям дискуссионной панели «Трэвэл-журналистика в цифровую эпоху» эксперты из Азербайджана, Казахстана и России рассказали секреты успешной работы в социальных сетях — основном драйвере развития регионального туризма. Наметили общие для Каспийского региона темы, которые способствуют популяризации туризма: история, экология, лечебно-оздоровительный и сельский виды отдыха. Участники площадки «Check-in в культурном медиа пространстве» детально обсуждали блогерство, которое становится все популярнее, искали точки соприкосновения стран и регионов Прикаспия, учились работать в популярных соцсетях Tik Tok и Инстаграм. На площадке «Просветительские медиапроекты в новой системе информационных коммуникаций» эксперты вместе со слушателями выясняли, как сплотить коллектив редакции, какие навыки необходимы современным журналистам, как находить контакт с представителями национальных обществ и организаций.