Воронеж, 10 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Вспышка дизентерии произошла в Хохольском районе Воронежской области на полигоне «Погоново», зарегистрировано 350 случаев, в том числе 20 — тяжёлых. Это следует из письма территориального управления Роспотребнадзора по Воронежской области от 10 сентября.

Dgeise Роспотребнадзор

«На военном полигоне «Погоново» в Хохольском районе Воронежской области во время проведения учений ССУ «Запад-2021» возникла вспышка дизентерии. В настоящее время зарегистрировано более 350 случаев, в том числе около 20 случаев тяжёлой и очень тяжёлой степени тяжести», — говорится в письме.

Распространение инфекции, по данным специалистов, связано с фактом приема недоброкачественной пищи, употребления воды из непроверенных источников и несоблюдением санитарных норм. Комментариев от военных по данной ситуации пока не поступало.