Брюссель, 10 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В зоне евро средний уровень государственного долга достиг 100% ВВП сообщества, однако Еврокомиссия считает такой размер госдолга устойчивым. Об этом 10 сентября заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

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«Уровень госдолга в зоне евро составляет 100% [ВВП], мы считаем такой размер устойчивым, однако мы также намерены работать над его поэтапным снижением», — сказал он на пресс-конференции по итогам неформального заседания Еврогруппы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября стало известно, что в Брюсселе приняли решение не выдавать Польше €57 млрд из средств Фонда реконструкции Евросоюза для борьбы с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса.