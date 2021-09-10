Баку, 10 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. На границе Ирана и Азербайджана 10 сентября произошла перестрелка. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным ведомства, в районе села Фузули трое человек нарушили границу со стороны Ирана. Когда азербайджанские пограничники попытались их задержать, нарушили открыли огонь.

Один из них был ранен и задержан. Его поместили в больницу. В сумке задержанного нашли почти 12 килограмм наркотиков. Два других нарушителя смогли скрыться.

«Иранская сторона получила информацию о произошедшем инциденте. Для выявления и задержания других нарушителей границы был оцеплен район, где произошел инцидент», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в мае 2021 года трое неизвестных также проникли из Ирана на азербайджанскую территорию. При попытке пограничников ВС Азербайджана остановить нарушителей они открыли огонь и скрылись. Двое военнослужащих погибли.