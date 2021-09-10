Джакарта, 10 сентября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Курсанты вооруженных сил Индонезии получат военное образование в Австралии, сообщает CNN Indonesia.

Австралия

Австралия открыла полигон для проведения военных учений. Австралия также предоставит курсантам из Индонезии возможность поступить в академию вооруженных сил Австралии и королевский военный колледж.

Индонезия и Австралия договорились упорно работать над улучшением более прочного соглашения об оборонном сотрудничестве.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия выражает признательность Австралии за помощь в борьбе с пандемией.