Красноярск, 10 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 22 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За всё время в Красноярском крае скончались 5393 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 сентября в регионе выявлено 108 972 носителя коронавируса, выздоровели 95 577 человек.