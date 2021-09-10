Москва, 10 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Российские предприниматели подавлены закручиванием гаек и отсутствием доверия со стороны государства. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 10 сентября заявила член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ Ксения Безуглова, выступая на IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому».

Иван Шилов ИА REGNUM Капитализм

«Мы проехали всю страну и общались с предпринимателями и с простыми людьми. И ответ очевиден — людям нужен капитализм с человеческим лицом. Экономика, основанная на частной инициативе и ответственности граждан. Нужны прозрачность и доверие государства людям. Это даст рост базы налогов и деньги для социальных программ. Люди подавлены отсутствием коммуникации и отсутствием доверия. Бесконечным контролем и бесконечным усилением закручивания гаек. А нужен капитализм с человеческим лицом», — сказала Безуглова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на площадке форума выступил председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин.