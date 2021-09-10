Берлин, 10 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В сети появились снимки нового Volkswagen Aero-B, который станет преемником Passat. Фотографии размещены на портале Autocar.

Autocar Volkswagen Aero-B

Ожидается, что Volkswagen Aero-B станет конкурентом таким моделям, как Tesla Model 3 и Polestar 2.

Причем автопроизводитель позже собирается выпустить Aero-B в кузове универсал на базе концепции ID Space Vizzion. Новинка по своим габаритам будет сравнима с Passat с двигателем внутреннего сгорания, однако салон модели будет более просторным.

По предварительной информации, Aero-B будет представлен в 2023 году. Модель получила фальшрадиаторную решетку. На корме размещается оптика, которая представляет из себя широкую полосу.

Ранее на автомобильной выставке в Чэнду была представлена новая версия Volkswagen Talagon под названием Endurance.

Читайте также: Volkswagen представил электрический минивэн ID. Buzz AD