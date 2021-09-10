Тюмень, 10 сентября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Тюмени с 14 по 16 сентября пройдёт Тюменский нефтегазовый форум. Об этом сообщает городской многопрофильный центр.

Oilgasforum.ru Тюменский нефтегазовый форум

За три дня специалисты топливно-энергетического комплекса обсудят вопросы, касающиеся изменения климата в результате добычи полезных ископаемых, применения IT-технологий в отрасли, подготовки квалифицированных кадров, научных разработок и многое другое.

В 2021 году в рамках форума впервые состоится пленарная сессия, посвящённая корпоративному волонтёрству.