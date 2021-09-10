Ярославль, , 13:29 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова (КПРФ) признана организатором несанкционированного публичного мероприятия, посвященного реорганизации общественного транспорта в городе. На нее составлен протокол об административном правонарушении. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Наталию Бобрякову.

«Гроб» у стен мэрии

Депутат публикует текст административного протокола, составленного в отделе полиции по Кировскому району Ярославля.

«Несогласованное публичное мероприятие, состоявшееся 28.07.2021 в период времени с 09 час. 54 мин. до 10 час. 00 мин., организовано и проведено на центральных улицах г. Ярославля, входящих в туристический маршрут Золотого Кольца, где ежедневная проходимость граждан превышает тысячу человек, что свидетельствует о гласности мероприятия перед неограниченным кругом лиц. Цель публичного мероприятия — выражение негативного отношения к реорганизации маршрутной сети г. Ярославля, а также формирование мнения и привлечение внимания неопределенного круга лиц к данному вопросу. Из актов экспертного исследования следует, что гр. Бобрякова Н.Ю. является организатором акции, представляющей собой имитацию траурной процессии с выставлением «Гроба общественного транспорта» и возложением траурных венков с лентами, имеющими надписи «Помним, скорбим маршрут: 46, 36, 72, 71,38, 35 м, 87», «Помним, скорбим маршрут: 98, 76, 78. 67, 82» к зданию мэрии г. Ярославля, проводившей реорганизацию общественного транспорта», — говорится в полицейском протоколе.

На основании того, что мероприятие не было согласовано с властями, в полиции находят основание для привлечения депутата к административной ответственности на основании части 2 статьи 20.2 «Кодекса об административных правонарушениях». Решение о возможном наказании депутата будет принимать Кировский районный суд. Пока материалы туда не поступали.

В 2021 году Наталия Бобрякова дважды привлекалась к административной ответственности. Судом ей вынесено 2 предупреждения за участие в несанкционированном митинге 23 февраля в Ярославле.

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