В Ярославле депутата считают организатором похорон общественного транспорта
Ярославль, 10 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Наталия Бобрякова (КПРФ) признана организатором несанкционированного публичного мероприятия, посвященного реорганизации общественного транспорта в городе. На нее составлен протокол об административном правонарушении. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Наталию Бобрякову.
Депутат публикует текст административного протокола, составленного в отделе полиции по Кировскому району Ярославля.
«Несогласованное публичное мероприятие, состоявшееся
На основании того, что мероприятие не было согласовано с властями, в полиции находят основание для привлечения депутата к административной ответственности на основании части 2 статьи 20.2 «Кодекса об административных правонарушениях». Решение о возможном наказании депутата будет принимать Кировский районный суд. Пока материалы туда не поступали.
В 2021 году Наталия Бобрякова дважды привлекалась к административной ответственности. Судом ей вынесено 2 предупреждения за участие в несанкционированном митинге 23 февраля в Ярославле.