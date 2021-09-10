Москва, , 13:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин в рамках празднования Дня города Москвы выступит 11 сентября на торжественном мероприятии в парке Зарядье и примет в Кремле мэра города Сергея Собянина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Завтра запланирован интенсивный рабочий день. В связи с Днем города Москвы завтра президент выступит на торжественном мероприятии в концертном зале в Зарядье. До этого примет мэра Москвы Собянина в Кремле», — сказал представитель Кремля журналистам.

Кроме того, глава государства отправится 11 сентября в Псковскую область, где посетит мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной» на Чудском озере.

Как сообщало ИА REGNUM, празднование Дня города в Москве традиционно проходит с большим размахом, отличаясь насыщенным сценарием и интересными решениями. Подготовка к празднику, назначенному на 11−12 сентября, уже началась — комплекс городского хозяйства устроил российской столице генеральную уборку.

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