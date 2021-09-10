Берлин, 10 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» ещё не обозначает того, что газ по трубопроводу начнёт прокачивать уже с октября. Об этом заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Nord-stream2.com Газопровод «Северный поток — 2»

Читайте также: В МИД РФ призвали прекратить чинить препятствия «СП-2»

Парламентарий признался, что скорейшее принятие в эксплуатацию трубопровода его только порадует.

«Мне бы очень хотелось, чтобы трубопровод был как можно скорее принят в эксплуатацию, но эту дату я считаю нереалистичной», — подчеркнул в беседе с ТАСС Эрнст.

Политик пояснил, что следующие шаги, связанные с сертификацией, могут потребовать недели или даже месяцы.

«Я полагаю, что прокачка может начаться уже в этом году, но не 1 октября», — добавил представитель Левой партии.

Также по теме: В Fitch назвали геополитической победой России достройку СП-2

Как сообщало ИА REGNUM, на днях была осуществлена сварка последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Утром 10 сентября российская компания «Газпром» сообщила о завершении строительства газопровода. Представители компании подтвердили, что первые поставки газа по газопроводу «СП-2» на европейский рынок могут быть осуществлены до конца 2021 года.