Пермь, 10 сентября, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Пермский баскетбольный клуб «Парма» официально сменил название. Об этом 10 сентября сообщается на сайте команды.

Kapelle.nieuws.nl Баскетбол

Теперь клуб будет называться «Парма-Париматч». Под таким названием команда выступит в новом сезоне Единой лиги ВТБ. А в Лиге чемпионов у неё будет английский вариант названия — Parma-Parimatch.

«Впервые в истории профессионального спорта букмекерский бренд будет интегрирован в нейминг спортивного клуба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клуб начал сотрудничество с букмекерской конторой в сентябре 2020 года. Логотип спонсора нанесён на игровые майки команды. Кроме этого, компания имеет право вовлекать болельщиков в совместные инициативы и мероприятия.