Киев, 10 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Политические репрессии против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука осуществляются по политическому заказу и в интересах действующей власти во главе с президентом Владимиром Зеленским, а украинская судебная система полностью утратила независимость.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

Об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ, обнародованном сегодня, 10 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В политсиле сообщили, что полностью поддерживают позицию Медведчука, который отказался от подачи апелляции на последнее решение Печерского районного суда города Киева и собирается оспаривать незаконное избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), где его жалобы уже приняты к рассмотрению.

«Процесс незаконного уголовного преследования Виктора Медведчука показал, что власть Зеленского обманула своих избирателей, уничтожает основы правового государства в Украине и идет по пути узурпации власти и построения диктатуры в нашей стране, при которой нет места не только диалогу с оппозицией, но и интересам украинского народа», — считают в ОПЗЖ.

Также в партии подчеркивают, что власть пытается устранить оппозицию из политической жизни страны, с помощью репрессий покончив с любым инакомыслием, и что Зеленского ломает под себя и разрушает независимую судебную власть на Украине.

«Цинизм власти дошел до крайней черты: в своих ошибках и просчетах, немощности и глупости она стремится обвинить реальную оппозицию. В стране фактически объявлена охота на ведьм, без права на оправдание и защиту. Обычной практикой стали внесудебная расправа над неугодными путем введения санкций, фабрикация уголовных дел, систематические обыски, судебный произвол, уничтожение свободы слова и закрытие независимых СМИ, травля с помощью подконтрольных власти радикальных организаций», — констатируют в ОПЗЖ.

В политсиле уверены, что власть сегодня судит не лично Виктора Медведчука, а многомиллионную «небандеровскую» Украину.

«Владимир Зеленский предал и судит именно того избирателя, который за него проголосовал. Судит подло, без всякой вины, без закона, без оглядки на свои предвыборные обещания и без понимания, к чему все это приведет. И приговор приводится в исполнение незаконными методами и преступными действиями, такими как: преследование русскоязычных, дискриминация русского языка и языков нацменьшинств, нападки на единственную каноническую Украинскую православную церковь, чудовищные коммунальные тарифы, уничтожение медицины в разгар пандемии, развал социальной сферы, угрозы лишения пенсий и субсидий и, главное, отсутствие мира на Донбассе», — отметили в политсиле.

В завершение в ОПЗЖ подчеркивают, что украинскому народу пришло время из обвиняемого властью стать обвинителем этой власти и строго спросить с президента Зеленского, к чему он привел страну за эти два года. Альтернативой «преступным действиям власти» должна стать предлагаемая оппозиционной политсилой политика.

ИА REGNUM напоминает, что ранее суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста для Виктора Медведчука до конца октября. Лидер ОПЗЖ, которого власти Украины обвиняют в государственной измене, находится под домашним арестом с середины мая.