Чита, 10 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 10 сентября привит 330 431 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация

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Завершили вакцинацию 305 045 человек (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной). За сутки первую дозу инъекции получили 1079 жителей региона, завершена вакцинация еще у 1709 человек.

В обшей сложности 2788 граждан были привиты за сутки от COVID-19.

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