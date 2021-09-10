Астрахань, 10 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В нынешнем году товарооборот между Россией и Казахстаном может достигнуть рекордной цифры в $23 млрд. Об этом 10 сентября сообщил казахский посол в РФ Ермек Кошербаев на пленарной сессии VI Каспийского медиафорума, который проходит в Астрахани.

Omskportal.ru Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев на встрече с губернатором Омской области Александром Бурковым

«Оптимистичный прогноз, что в текущем году мы достигнем рекордного товарооборота. Мы предполагаем, (что товарооборот между РФ и Казахстаном составит) $23», — сказал он.

Также Кошербаев уточнил, что за период с января по июнь текущего года товарооборот между двумя странами составил почти 11 млрд, что на 27% больше, чем показатель за аналогичный период минувшего года.

При этом казахский дипломат добавил, что Россия остается ключевым политическим и торгово-экономическим партнером Казахстана, однако, по его мнению, «потенциал двусторонних связей далеко не исчерпан».

Как сообщало ИА REGNUM, в Баку 10 сентября стартовало десятое заседание министров экономики стран, входящих в Тюркский совет.