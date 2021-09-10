Волгоград, 10 сентября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Волгоградской области 10 сентября выявлено 348 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 19 районах региона. Выписаны после лечения ещё 338 пациентов, от осложнений скончались 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Волгоградской области зарегистрировали 85 204 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 75 628 человек. Лечатся в стационарах и получают амбулаторную помощь 7 131 пациент.

Осложнения при инфекции стали причиной смерти 2 445 человек.