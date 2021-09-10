Красноярск, 10 сентября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. По состоянию на 10 сентября в Красноярском крае подтверждено 108 972 случая заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявили 366 носителей SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе края.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным оперштаба, за сутки коронавирус победили 389 жителей Красноярского края. Общее число выздоровевших в регионе — 95 577 человек.

За все время в крае проведено 3 567 685 тестов на коронавирус (+8026 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Красноярском крае было выявлено 385 носителей SARS-CoV-2.