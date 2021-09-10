Чита, 10 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Забайкальском крае по состоянию на 10 сентября виртуальные «Пушкинские карты» оформили более пяти тысяч забайкальцев в возрасте от 14 до 22 лет. Об этом со ссылкой на областной центр «Чита» АО «Почта Банк» информирует пресс-служба правительства региона.

Василий Иванов ИА REGNUM Пушкинская карта разработана при поддержке Почта-банка

Известно также, что за первые десять дней сентября владельцы карт уже успели приобрести около восьмидесяти билетов.

Напомним, на данный момент в одноимённой программеучаствуют: Забайкальская краевая филармония им. О.Л.Лундстрема, Забайкальский краевой драматический театр, Государственный музыкальный театр национальных культур «Забайкальские узоры» и Государственный театр кукол «Тридевятое царство». До конца года жители региона смогут посетить около семидесяти мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство культуры Забайкальского края известило о появлении в интернете объявлений о продаже «Пушкинских карт». Меры, которые направлены на пресечение подобного вида мошенничества, предпринимаются.

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